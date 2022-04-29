Окупанти Маріуполя роздали листівки про "правила" життя за "руського міру" / фото REUTERS

Російські загарбники розповсюджують в Маріуполі листівки з відповідями на запитання про умови життя в місті під час окупації. 

Про це розповів радник міського голови Петро Андрющенко.

В листівках, продемонстрованих Андрющенком, надано відповіді на основні питання, що можуть турбувати маріупольців. Зокрема, щодо можливості зняти готівку з карток українських банків.

Там визначено, що на території міста діють ті самі правила, що й у так званій "Донецькій Народній Республіці". Відповідно, ані зробити переказ коштів, ані зняти готівку з рахунків не є можливим. 

"Перевести безготівкові гроші в готівкові "офіційно" неможливо. Від слова "геть". Тобто, навіть "неофіційний" обнал, який працює в місті працює виключно через мобільний банкінг українських банків. В разі відключення абонентів на окупованій території маріупольці залишаться без грошей. Ані бананова республіка "днр", ані росія не здатні забезпечити фінансово маріупольців вже сьогодні і в найближчої перспективі", - прокоментував Андрющенко. 

Також у листівці зазначено, що "чинним законодавством" не передбачено компенсацію за зруйноване житло чи відшкодування витрат на відновлення житла. Окупанти обіцяють коли-небудь провести програми для допомоги у відбудові багатоквартирних та приватних будинків.

Окрема увага у листівці приділена правилам так званої "верифікації" - фільтрації місцевих мешканців з метою виявлення "українських бойовиків". 

"Верифікацію необхідно пройти всім в оперативному порядку за місцем знаходження (в т.ч. у Маріуполі) чи не є людина українським бойовиком, щоб виключити загрозу для мирного населення", - йдеться в повідомленні окупантів.

Без проходження цієї "процедури" маріупольці не можуть виїхати навіть в окупований Донецьк. Пересування в межах області також обмежують.

"Переміщення автівками навіть в окуповану частину Донецької області приватним транспортом дозволено виключно в складі колони. Цікава трансформація "більше трьох не збиратись". Взагалі дуже показова в частині контролю області та страху, який наводять маріупольці окупантам", - коментує Андрющенко. 

Виїзд в Україну, переконують окупанти в листівці, можливий. Водночас вони залякують маріупольців, розповідаючи, що нібито в разі потрапляння на підконтрольну територію всім чоловікам призовного віку вручають повістку та скеровують на фронт. 

"Намагаються не пустити додому українців навіть такими шляхами. Маріупольці - не вірте. Передавайте рідним. Ніхто нікому нічого не вручає. Україна чекає маріупольців вдома з теплими обіймами, а не люттю порушення прав", - наголосив радник міського голови.

Тих, хто зможе вибратись на підконтрольну територію і захоче повернутись на окуповані території, чекає повторна фільтрація.

Окупанти Маріуполя роздали листівки про "правила" життя за "руського міру" / фото Петро Андрющенко

Як писав УНІАН, росіяни створили чотири фільтраційні табори для жителів Маріуполя, яких депортують до Росії, та піддають цивільне населення різноманітним тортурам. Методи знущань росіяни використовують різноманітні: і психологічні, і фізичні. Особливо щодо чоловіків, які мають бодай якісь татуювання на тілі.

Раніше Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова розповідала, як у Маріуполі російські окупанти через шахрайські фінансові операції забирають у людей гроші та виманюють персональні дані.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський закликав генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша докласти зусиль для того, щоб зупинити депортацію громадян України в Росію.

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