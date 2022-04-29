Окупанти обмежують пересування громадян та проводять примусову "верифікацію" у пошуках так званих "бойовиків".

Російські загарбники розповсюджують в Маріуполі листівки з відповідями на запитання про умови життя в місті під час окупації.

Про це розповів радник міського голови Петро Андрющенко.

В листівках, продемонстрованих Андрющенком, надано відповіді на основні питання, що можуть турбувати маріупольців. Зокрема, щодо можливості зняти готівку з карток українських банків.

Там визначено, що на території міста діють ті самі правила, що й у так званій "Донецькій Народній Республіці". Відповідно, ані зробити переказ коштів, ані зняти готівку з рахунків не є можливим.

"Перевести безготівкові гроші в готівкові "офіційно" неможливо. Від слова "геть". Тобто, навіть "неофіційний" обнал, який працює в місті працює виключно через мобільний банкінг українських банків. В разі відключення абонентів на окупованій території маріупольці залишаться без грошей. Ані бананова республіка "днр", ані росія не здатні забезпечити фінансово маріупольців вже сьогодні і в найближчої перспективі", - прокоментував Андрющенко.

Також у листівці зазначено, що "чинним законодавством" не передбачено компенсацію за зруйноване житло чи відшкодування витрат на відновлення житла. Окупанти обіцяють коли-небудь провести програми для допомоги у відбудові багатоквартирних та приватних будинків.

Окрема увага у листівці приділена правилам так званої "верифікації" - фільтрації місцевих мешканців з метою виявлення "українських бойовиків".

"Верифікацію необхідно пройти всім в оперативному порядку за місцем знаходження (в т.ч. у Маріуполі) чи не є людина українським бойовиком, щоб виключити загрозу для мирного населення", - йдеться в повідомленні окупантів.

Без проходження цієї "процедури" маріупольці не можуть виїхати навіть в окупований Донецьк. Пересування в межах області також обмежують.

"Переміщення автівками навіть в окуповану частину Донецької області приватним транспортом дозволено виключно в складі колони. Цікава трансформація "більше трьох не збиратись". Взагалі дуже показова в частині контролю області та страху, який наводять маріупольці окупантам", - коментує Андрющенко.

Виїзд в Україну, переконують окупанти в листівці, можливий. Водночас вони залякують маріупольців, розповідаючи, що нібито в разі потрапляння на підконтрольну територію всім чоловікам призовного віку вручають повістку та скеровують на фронт.

"Намагаються не пустити додому українців навіть такими шляхами. Маріупольці - не вірте. Передавайте рідним. Ніхто нікому нічого не вручає. Україна чекає маріупольців вдома з теплими обіймами, а не люттю порушення прав", - наголосив радник міського голови.

Тих, хто зможе вибратись на підконтрольну територію і захоче повернутись на окуповані території, чекає повторна фільтрація.

Як писав УНІАН, росіяни створили чотири фільтраційні табори для жителів Маріуполя, яких депортують до Росії, та піддають цивільне населення різноманітним тортурам. Методи знущань росіяни використовують різноманітні: і психологічні, і фізичні. Особливо щодо чоловіків, які мають бодай якісь татуювання на тілі.

Раніше Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова розповідала, як у Маріуполі російські окупанти через шахрайські фінансові операції забирають у людей гроші та виманюють персональні дані.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський закликав генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша докласти зусиль для того, щоб зупинити депортацію громадян України в Росію.

Вас також можуть зацікавити новини: