В російських окупантів фіксується системна проблема з поповненням особовим складом.

Росія намагається набрати найманців для війни проти України в країнах Центральної Азії та серед ув'язнених злочинців.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"У противника фіксується системна проблема з поповненням особовим складом – Російська Федерація вже намагається набрати найманців з числа громадян країн Центральної Азії, представників віддалених регіонів та ув’язнених злочинців", - йдеться в зведенні.

Нагадаємо, у Генштабі також повідомили, що військовослужбовці Збройних сил України успішно відбили декілька штурмів російських загарбників на різних напрямках.

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