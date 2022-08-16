За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.

Сьогодні вночі окупанти обстріляли приватний сектор Краматорська.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко.

"Нічний обстріл Краматорська. Знову приватний сектор, зруйновані домівки. За попередньою інформацією, без жертв", - йдеться у повідомленні.

Він повідомив, що зараз на місці інциденту працюють рятувальники та поліція.

Раніше у Генштабі повідомили, що ворог веде наступ на кількох напрямках на Донбасі. Російські війська наступають поблизу Бахмута та Авдіївки, там досі йдуть бої.

Тим часом у проросійських силах, які воюють в Україні, стався розкол. За наявною інформацією, "ополченці" з невизнаної цивілізованим світом "ЛНР" відмовилися продовжувати бойові дії в Донецькій області та поскаржилися на виснажливі темпи наступу за межами Луганської області.

У мережі з'явилося відео, яке підтверджує обурення "ополченців". На кадрах окупанти з "ЛНР" відмовляються воювати на території сусідньої Донецької області.

За минулу добу російські сили здійснили кілька обмежених наземних штурмів на північний захід від Слов’янська, а також провели численні наступальні операції на схід і південний схід від Сіверська та на північний схід і південний схід від Бахмута. Водночас окупанти продовжували вести наступальні дії на північний захід, захід і південний захід від Донецька та здійснили обмежений наземний штурм на північ від Харкова.

Крім того, Росія та Україна продовжували обмінюватися звинуваченнями в обстрілі Запорізької АЕС У той же час окупаційна влада РФ продовжувала підготовку до "референдумів" про включення захоплених територій до свого складу.

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