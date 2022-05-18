Далі, за логікою Кремля, мав бути наступ у бік Одеси та Придністров'я.

Росія намагається відсікти Україну від Азовського моря.

Про це в ефірі FreedomUA розповів військовий експерт Олег Жданов, коментуючи наміри окупантів створити коштом Донбасу і Запоріжжя "сухопутний коридор" до Криму.

Жданов нагадав, що саме через материкову Україну здійснюється газо- та електропостачання окупованого півострова.

"Росіянам потрібен сухопутний коридор. Хоча б тому, що газова труба йде через Україну. Постачання Криму газом здійснюється сьогодні суто через нашу територію. Плюс - електроенергія в Крим", - відповів він.

До 2014 року електроенергія подавалася теж з нашої території – із Запорізької АЕС. Високовольтні дроти йдуть до Криму, і зараз росіяни будуть їх включати, припустив Жданов.

Ключову роль тут відіграє вихід до моря.

"Наявність сухопутного коридору повністю відсікає Україну від Азовського моря. І Азовське море стає внутрішнім морем РФ. Так за логікою воно, швидше за все, було", - зазначив Жданов.

Експерт додав, що далі, за логікою Кремля, мав бути наступ у бік Одеси і Придністров'я, "щоб зробити нас "внутрішньою" країною, а не "морською" державою".

Війна в Україні: оновлені дані

Триває наступ окупантів у Східній оперативній зоні. Вранці Генштаб повідомляв, що росіяни намагаються захопити село Довгеньке Харківської області.

Армія РФ намагається встановити повний контроль над Дробишевим і блокувати Лиман. Крім того, РФ посилює угруповання військ для наступу в Запорізькій області.

Більшість маневрів загарбників на Харківському напрямку військові пояснюють тим, що РФ намагається уникнути виходу контратакуючих сил ЗСУ до Бєлгородської області.

Паралельно російські терористи наносять ракетні удари по українських містах.

Вас також можуть зацікавити новини: