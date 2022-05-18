Російські війська розгорнули підрозділи реактивної та ствольної артилерії.

На Слов'янському напрямку війська Російської Федерації наступають на Довгеньке Харківської області, розгорнув підрозділи реактивної та ствольної артилерії.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Слов’янському напрямку ворог здійснює наступ на населений пункт Довгеньке. Для підтримки наступальних дій у визначеному районі розгорнуто підрозділи реактивної та ствольної артилерії", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначають, що агресор переміщує з території РФ озброєння та військову техніку для логістичного забезпечення та доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат.

"Ворог здійснює вогневий вплив уздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ у Донецькому операційному районі та на Слов’янському напрямку, вживає заходів для посилення наступального угруповання", - йдеться у повідомленні.

На інших напрямках, додають у Генштабі, основні зусилля окупанти зосереджують на утриманні зайнятих раніше рубежів, веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій, поповненні запасів, а також намагаються покращити своє тактичне положення.

Російські загарбники продовжують завдавати ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на всій території України.

Нагадаємо, 17 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що вороги на Донецькому напрямку намагаються наступати уздовж усієї лінії зіткнення та обстрілюють населені пункти з артилерії.

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