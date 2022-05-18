Командири частин всіляко намагаються приховати факти непокори.

У підрозділах окупаційних військ Росії зростає невдоволення участю у війні в Україні. Російські окупанти все частіше відмовляються від виконання наказів командування проводити активні наступальні дії.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, кілька підрозділів 70 гвардійського мотострілецького полку вже відкрито відмовилися брати участь у війні та зажадали повернути їх в місця постійної дислокації.

"Командири частин всіляко намагаються приховати факти непокори. Найбільш активних військовослужбовців, які вимагають повернення на територію Росії, сподіваючись на їх швидку загибель, відправили на найбільш небезпечну ділянку фронту. Для виявлення і нейтралізації ініціаторів відмови від участі у війні, у відділі ФСБ 58 загальновійськової армії вирішили наповнити підрозділи 70 полку своїми позаштатними агентами та інформаторами", - говориться у повідомленні.

Йдеться про 70-й гвардійський мотострілецький полк 42 мотострілецької дивізії 58 загальновійськової армії Південного військового округу (в/ч 71718) м.Шалі, Чеченська Республіка.

"Нагадуємо, що всі військові злочинці будуть викриті і за злочини проти мирного населення України притягнуті до відповідальності", – зазначили в ГУР, опублікувавши список окупантів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що, за даними розвідки, Кремль шукає винних у поразках в Україні та карає командирів окупаційних військ.

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