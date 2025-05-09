За словами військового, окупанти цілеспрямовано б’ють по житловій забудові.

Російські окупанти полюють на мирних жителів правобережної Херсонщини, щоб створити там "мертву зону", примусивши людей залишити свої домівки.

Про це в етері Новини LIVE заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин. За його словами, між мешканцями правобережжя та лівим берегом, де наразі перебувають загарбники, є тільки річка Дніпро. Як пояснив військовий, за таких обставин це невелика відстань:

"Ворог знаходиться зовсім недалеко і здійснює вогневий вплив на наше населення, застосовуючи FPV-дрони майже як на полюванні. Ворог намагається створити там "мертву зону" завдаючи ударів і по мирному населенню, і по цивільній забудові, щоб в прибережній зоні були лише військові і щоб по них він міг без перешкод завдавати ці удари".

Він додав, що заради створення "мертвої зони" російські солдати застосовують тактику терору проти місцевого населення - навмисно вбивають мирних людей, а також руйнують цивільний транспорт і житлові будинки.

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Терор жителів Херсона

Як відомо, російські окупаційні війська продовжують цілеспрямовані атаки дронами на цивільне населення Херсона та області, що є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права.

Ці дії часто називають "сафарі на людей", оскільки безпілотники використовуються для прицільного ураження мирних мешканців у громадських місцях.

Особливо цинічно ці атаки виглядають на тлі спроб російської пропаганди запевнити, що на деокупованій Херсонщині нібито живуть "їхні люди".

Раніше у Силах оборони півдня повідомляли, що війська РФ щодоби завдають сотні ударів дронами-камікадзе в районі Херсона. Крім того, окупанти застосувують артилерію, керовані авіаційні бомби та FPV-дрони.

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