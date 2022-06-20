Ще 1 млн 200 тис. українців були депортовані в РФ, в тому числі 240 тис.дітей.

Росія незаконно утримує у в'язницях 1,5 тис. цивільних українців, але визнає, що тримає в полоні тільки 120 цивільних.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Вона розповіла, що згідно з Женевськими конвенціями, полонених військовослужбовців можна обміняти, але положення конвенцій не поширюються на цивільне населення. Відповідно, механізму повернення полоненого цивільного населення немає.

"У нас понад 1,5 тис.цивільних на сьогодні в російських в'язницях. Вони сидять в Ростові, Курську, вони сидять в СІЗО, і вони сидять як військовополонені, хоча не повинні бути бранцями. Вони не інтерновані, у них немає статусу з міжнародного гуманітарного права, і їх мали б відпустити", - підкреслила Верещук.

У зв'язку з цим вона просить міжнародні уряди і суспільства тиснути на Росію з вимогою повернути в Україну українських цивільних.

За її словами, серед викрадених Росією українських цивільних є волонтери, активісти, журналісти, священики, депутати місцевих рад, голови ОТГ і старости, які вже знаходяться в полоні 70-80, а деякі та понад 100 днів.

Віце-прем'єр додала, що зараз Росія визнала лише 120 цивільних, яких утримує в полоні.

"120 осіб визнала Росія як тих, що знаходяться у них в полоні з-поміж цивільних. Серед них немає жодної жінки", - сказала Верещук.

Вона зазначила, що Росія відмовлялася визнавати, що утримує в полоні українських жінок - як цивільних, так і військовослужбовців.

"У нас сотні жінок, які в полоні", - заявила віце-прем'єр.

Разом з тим, за її словами, під час обмінів вдалося повернути лише 103 людини з-поміж цивільного населення.

Віце-прем'єр повідомила, що ще є категорія цивільних українців, які були депортовані в Росію. І українські дані щодо депортованих відрізняються від цифр, які оголошує російська сторона.

"Але російська сторона ніколи не говорить правди та в такому випадку теж не збиралася цього робити. Вони говорять про майже 2 млн. дані нашої розвідки говорять про те, що це приблизно 1 млн 200 тис.осіб", - сказала Верещук і додала, що за повернення цих людей доведеться боротися.

Крім того, серед них - 240 тис.дітей.

Також вона розповіла, що дуже важко повертати дітей-сиріт, вивезених до Росії.

161 дитина-сирота, яких незаконно вивезли в Російську Федерацію і тримають там", - заявила Верещук.

Вона нагадала, що більше не займається обміном військовополоненими.

"Ними займається голова координаційного штабу, яким є Кирило Буданов, керівник Головного управління розвідки, тому що мова йде саме про військовополонених і, зокрема про захисників "Азовсталі", про тих військових, які були вивезені під домовленості і за умови, про які мені невідомо", - додала Верещук.

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