Жертв та поранених серед цивільних станом на ранок немає.

Вночі ворог завдав ракетних ударів по Київщині.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба у своєму Telegram.

"Вночі ворог завдав ракетного обстрілу по одній із громад Вишгородського району. Зафіксовано два "прильоти". Жертв та поранених серед цивільних станом на ранок немає. Пожежі та руйнації житлових будівель чи об’єктів інфраструктури відсутні. Обстеження атакованої території триває", - написав він.

Кулеба також наголосив, що інші вибухи, які чули жителі регіону – робота української протиповітряної оборони. Він також закликав всіх не нехтувати сигналами тривоги та користуватися укриттям.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни зосередились на захопленні Донбасу. 24 серпня ворог вчергове намагався встановити контроль над Пісками та Невельським, але зазнав втрат і відступив.

Провалами закінчилися штурми ЗС РФ Соледара, Бахмутського і Кодеми.

У День Незалежності, 24 серпня, російські війська завдали ударів по Харкову, Хмельницькій області, у Дніпропетровській області ракети влучили у потяг, наразі відомо про 22 загиблих і півсотню поранених.

За півроку бойових дій проти України противник відчуває дефіцит особового складу. За даними української розвідки, російське командування намагається доукомплектувати свої піхотні частини за рахунок спеціалістів зі складу ракетних військ та військових моряків.

З початку повномасштабного вторгнення біженцями стали, за підрахунками Єврокомісії, 7,5 мільйона українців.

Разом з тим у ГУР вважають, що у війні РФ проти України розпочався переломний момент. Російські окупанти почали розуміти, що їхні війська не такі вже й сильні, а системи ППО не такі надійні, заявляють розвідники.

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