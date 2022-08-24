Володимир Зеленський розповів, що рятувальні роботи продовжуються.

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по залізничній станції Чаплине у Дніпропетровській області зросла до 22 осіб.

Про це йдеться у вечірньому зверненні президента Володимира Зеленського.

"Чаплине – наш біль сьогодні. Станом на цю хвилину – 22 загиблих, з них п'ятеро людей згоріли в машині, загинув підліток, йому було 11 років, російська ракета зруйнувала його будинок", - зазначив він.

Президент України додав, що пошуково-рятувальні роботи на залізничній станції триватимуть.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 серпня, президент України Володимир Зеленський на засіданні Ради безпеки ООН повідомив про удар російських окупантів по залізничній станції на Дніпропетровщині і щонайменше 15 загиблих. Також він розповів, що близько 50 осіб було поранено через черговий терористичний акт російських окупантів.

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