Мешканців області закликали не нехтувати сигналом тривоги.

У ніч на 25 серпня в Київській області прогриміли вибухи.

Про це у Telegram повідомив глава Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Маємо інформацію про декілька звуків вибухів в одній із громад Вишгородського району. Інформацію уточнюємо. Екстрені служби вже працюють", - написав він.

На місці удару виникла пожежа, стверджують очевидці.

Кулеба закликав мешканців області не нехтувати сигналом тривоги.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни зосередились на захопленні Донбасу. 24 серпня ворог вчергове намагався встановити контроль над Пісками та Невельським, але зазнав втрат і відступив.

Провалами закінчилися штурми ЗС РФ Соледара, Бахмутського і Кодеми.

У День Незалежності, 24 серпня, російські війська завдали ударів по Харкову, Хмельницькій області, у Дніпропетровській області ракети влучили у потяг, наразі відомо про 22 загиблих і півсотню поранених.

За півроку бойових дій проти України противник відчуває дефіцит особового складу. За даними української розвідки, російське командування намагається доукомплектувати свої піхотні частини за рахунок спеціалістів зі складу ракетних військ та військових моряків.

З початку повномасштабного вторгнення біженцями стали, за підрахунками Єврокомісії, 7,5 мільйона українців.

Разом з тим у ГУР вважають, що у війні РФ проти України розпочався переломний момент. Російські окупанти почали розуміти, що їхні війська не такі вже й сильні, а системи ППО не такі надійні, заявляють розвідники.

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