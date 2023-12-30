Супутникові знімки показав співробітник Американського інституту підприємництва (AEI).

Російська Федерація розмістила на авіабазі Краснодарського краю літаки-пастки, розраховуючи відповідною хитрістю заплутати світ після грудневої серії ударів по своїх аеродромах.

Так, у Приморсько-Ахтарську супутник зафіксував на авіабазі силуети намальованих літаків. Їх РФ намагається видати за справжні. Показові фото опублікував співробітник Американського інституту підприємництва (AEI) Бреді Африк в соцмережі X.

"Росія намалювала літаки-обманки на авіабазі в Приморсько-Ахтарську, як показують нові супутникові знімки", - підписав він фото.

Також фахівець нагадав, що згадана база - один з діючих об'єктів військової інфраструктури РФ: літаки, які там дислокуються, застосовують для атак по Україні.

Бреді Африк також підмітив, що раніше таким проявом "образотворчого мистецтва" Росія відзначилася на аеродромі в Єйську.

У грудні невідомі дрони вдарили по важливому аеродрому РФ

Нагадаємо, 17 грудня в Ростовській області авіація РФ зіткнулася з черговими наслідками війни проти України: в цей день невідомі дрони атакували її аеродром. На момент удару там перебувало до 20 літаків СУ-34, повідомляло джерело УНІАН. Він же інформував, що в даному контексті можна стверджувати про спільну спецоперацію Служби безпеки України та Збройних сил України.

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