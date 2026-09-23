Росіяни вивчають об’єкти Києва для майбутніх ударів: названо потенційні цілі

Ворог звернув увагу на низку об’єктів у столиці, серед яких - тягові підстанції та відомі гіпермаркети.

Російські військові активно проводять повітряну розвідку Києва та Київської області, вивчаючи потенційні цілі для майбутніх ударів. Про це заявив адміністратор Telegram-каналу "Миколаївський Ваньок".

За його словами, останнім часом росіяни звертали увагу на низку об’єктів у столиці. Серед них – тягові підстанції та інша залізнична інфраструктура, а також великі торговельні об’єкти, зокрема "Ашан" та аналогічні гіпермаркети в Оболонському районі Києва.

Крім того, росіяни, за словами адміністратора каналу, вивчали підстанції в різних районах столиці та тролейбусне депо. До переліку об’єктів, які "дивилися" росіяни, також потрапив аеропорт Жуляни.

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У Київській області увагу противника, за його даними, привернули підстанції в районі Бучі та Ірпеня, а також велика кількість тягових підстанцій у різних районах області.

Окремо росіяни вивчали об’єкти в районі Бородянки та Білоцерківському районі, які вони можуть вважати "складами ПММ". Також до переліку потрапив аеродром у Василькові.

Адміністратор каналу зазначив, що наразі в Україні триває робота зі створення масштабної системи протидії реактивним безпілотникам. За його оцінкою, робота над посиленням захисту від цього типу повітряних загроз триває, однак говорити про її завершення до зими поки зарано.

"Масове протидіяння проти реактивної дрочі в процесі, але йде воно явно у своєму якомусь темпі. Якщо до зими встигнемо зробити нормальне протидіяння – це буде дуже вдало. Поки жодних прогнозів давати не бачу сенсу", – написав він.

Київ сьогодні - останні атаки РФ

Як писав УНІАН, у Києві під ранок 23 вересня внаслідок ударів військових РФ виникли пожежі в кількох районах, призупинила рух міська електричка. Зокрема, у Соломʼянському районі уламки впали на територію між житловими будинками, сталося загоряння на території транспортного підприємства. У Голосіївському районі - пожежа у складських приміщеннях, є влучання безпілотника в автозаправну станцію, у Дарницькому - є влучання в обʼєкт транспортної інфраструктури, також сталося загоряння на даху однієї з АЗС тощо. Серед цивільного населення є поранені та загиблі.

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