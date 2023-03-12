Серед них немає ракетоносіїв.

У Чорному морі на бойовому чергуванні на даний час знаходиться п'ять ворожих кораблів, повідомляє прес-центр командування Військово-морських сил Збройних сил України.

Як зазначається, станом на 12 березня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 5 ворожих кораблів. Ракетоносії РФ наразі відсутні.

Також повідомляється, що в Азовському морі - один ворожий корабель; в Середземному морі зменшено чисельність угруповання до семи російських кораблів, з них три - носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 20 ракет.

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Ситуація у Чорному морі - актуальне

11 березня керівник Об’єднаного координаційного прес-центру Сил охорони та оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила в ефірі інформаційного телемарафону, що через шторм корабельне угруповання ворога в Чорному морі скоротилося до чотирьох, ракетоносії заведені до пунктів базування.

Росія регулярно б’є "Калібрами" по материковій частині України. Так, наприклад, під час масованого ракетного удару 9 березня окупанти випустили по містах 81 ракету, з яких 20 ракет – морського базування "Калібр".

Водночас, за спостереженням ВМС, Росія намагається тримати бойові кораблі подалі від зони ураження українськими ракетами, у так званому "безпечному районі".

Напередодні ракетних ударів ЗСУ реєструють підозрілу активність російського флоту у Чорному морі.

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