Люди, на щастя, не постраждали.

Росія обстріляла з реактивних систем залпового вогню "Ураган" Криворізький район Дніпропетровської області.

Про це в Telegram повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Різніченко.

"Ніч і з тривогами, і з обстрілами. Ворог знову ударив по Криворізькому району - з "Ураганів", - йдеться у повідомленні.

Російські війська поцілили по двох громадах - Гречаноподівській та Широківській. Люди, на щастя, не постраждали. У Широківській громаді є руйнування.

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Росія зосередила всі зусилля на захопленні Сєвєродонецька і виході до Лисичанська. Ворог закріплюється на раніше захоплених позиціях в районах Лоскутівки та Рай-Олександрівки.

На Луганщині окупанти намагаються встановити контроль над Гірським і вже зайняли Миколаївку. Спробу наступу ворога в напрямку Мар'їнки ЗСУ жорстко придушили.

Українські військові зупинили наступ російських окупантів у напрямку південної околиці Лисичанська Луганської області - завдали противнику втрат і змусили відступити.

Під Харковом противник обстрілює раніше звільнені села, намагається утримати займані рубежі, щоб не дати ЗСУ вийти до кордону.

За даними Міноборони, ЗСУ зараз здійснюють маневрову оборону на Донбасі, бо у ворога вогнева перевага. Українські захисники роблять все, щоб не допустити оточення російськими силами.

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