Агресор хоче створити з окупованими територіями "єдиний освітній простір".

Міносвіти Росії планує ввести посаду так званого "радника директора школи з виховної роботи" у школах окупованого Донбасу.

Про це у п'ятницю повідомила прес-служба російського відомства.

Посаду радника директора з виховної роботи було введено у школах російських регіонів 1 березня торік.

"У 10 регіонах Росії було запроваджено посаду радника з виховної роботи, вона оплачується з федерального бюджету. Щомісячна доплата вчителям становить 15 тисяч рублів. Завдання радників - організувати позанавчальну діяльність, походи до театрів, кіно. У школах Луганської та Донецької народних республік цю посаду ми також введемо. Подивимося, як вестиметься ця робота, і потім обов'язково її розширимо", - заявив міністр освіти Сергій Кравцов.

Крім того, за даними відомства, з 14 червня для вчителів з так званих "ДНР" і "ЛНР" та інших територій, які РФ називає "звільненими", стартує певна "програма перепідготовки та підвищення кваліфікації". А з 1 вересня в усі школи Донбасу Росія обіцяє завезти "нові підручники".

"Усе це дозволить створити з регіоном єдиний освітній простір", - заявили у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, окупанти вимагають від шкіл Херсона з 1 вересня переводити навчання на російські освітні програми. Однак тільки два директори погодилися на це.

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