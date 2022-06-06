У будівлі переховувалися російські спецпризначенці. Українські воїни їх знешкодили.

10 харківських випускників станцювали вальс на руїнах рідної школи №134. На випускний до зруйнованої будівлі прийшли усі школярі, які перебувають у місті.

Про це повідомляє "Суспільне".

27 лютого у будівлю школи вдерлися російські спецпризначенці. Відбувся бій задля збереження життів харків'ян. Українські захисники знешкодили у будівлі взвод (близько 30) загарбників.

Вальс на руїнах школи станцювала третина учнів класу. Інші школярі перебувають поза Харковом

"Для мене це жах, особливо, коли я бачив, як школу нищили. Я спостерігав за цим весь день. Мій дім за 500 метрів від школи. Я почув, що почали стріляти й з батьком пішов на другий поверх свого дому. Я відчув страх, осколок пролетів над моїм домом і влучив в дім сусідів. Те, що загарбники полягли тут, - це для мене радісна новина. А сьогодні випускний і я радісний, я випускаюся зі школи", - розповів Гліб Опашнян.

На випускний приїхали бійці "Кraken", які брали участь у тому бою. Вони згадали деякі фрагменти протистояння.

"У вашій школі був останній форпост, російські окупанти закріпилися тут і намагалися зробити так, щоб Харків був зруйнований, але ми разом з іншими підрозділами зараз відкинули російську армію за 20 км від міста. Харків ми відбудуємо, обов'язково переможемо, і у нас буде мир і нове життя після війни", — зазначив боєць підрозділу Костянтин Немічев.

Як повідомляв УНІАН, російські війська обстріляли село біля Харкова фосфорними боєприпасами. Загалом, за інформацією Генштабу, окупанти продовжують обстріли населених пунктів і позицій ЗСУ в Харківській області, однак жодного просування або навіть його спроб в регіоні не фіксують.

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