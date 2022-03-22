Всі резерви військ, що формувалося Росією для першого удару по Україні, вже введені на територію нашої держави.
Про це сказав в інтерв’ю Радіо Свобода керівник Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.
"Все, що формувалося для першого удару, вже введено. Останні резерви кидаються зараз туди, де Операція об’єднаних сил. Буквально 3 дні назад бачив там введення нових груп. Тут ми бачимо пересування одного-двух резервів, поки інших не бачимо. Ми знаємо що формуються відповідні резервні частини, проводиться в Росії частково прихована мобілізація, противник намагається наростити сили, щоб продовжити виконання задачі", - зазначив Павлюк.
За його словами, оскільки підготовлені резерви закінчуються, ворог переходить до створення смуг оборони, щоб ми не могли його легко вибити.
"В Київській області вони в основному закріпилися. Роблять смугу, очікуючи резерви. По півдню в багатьох місцях вони також закріпляються. По сходу, де вийшли до наших позицій, також закріпляються",- сказав Павлюк.
Щодо ситуації у Київській області він повідомив, що противник чекає на поповнення, а наші оборонці вже нарощують свої сили.
"Територія Бучі та Гостомеля поки що під окупацією. Що Буча, що Гостомель. Там поки ніяких дій ми зробити не зможемо. Нам треба втримати противника в тих його спробах перейти річку Ірпінь та продовжити наступ на Київ. Поки що потенціал не дає нам можливості перейти до наступальних дій в цьому напрямку. Тільки локальні", – розповів Павлюк.
Він зазначив при цьому, що противник такими локальними боями виснажується.
"Українські захисники поки нарощують свій потенціал. І вичікують, коли супротивник виснажиться… Все залежить від того, чи буде в нього потенціал. Від цього буде далі залежати перебіг бойових дій",- сказав Павлюк.
Як повідомляв УНІАН, на підступах до Києва побудовано новий оборонний рубіж.