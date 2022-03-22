На Київщині поки що потенціал ЗСУ не дає нам можливості перейти до наступальних дій для звільнення окупованих Гостомеля та Бучі.

Всі резерви військ, що формувалося Росією для першого удару по Україні, вже введені на територію нашої держави.

Про це сказав в інтерв’ю Радіо Свобода керівник Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

"Все, що формувалося для першого удару, вже введено. Останні резерви кидаються зараз туди, де Операція об’єднаних сил. Буквально 3 дні назад бачив там введення нових груп. Тут ми бачимо пересування одного-двух резервів, поки інших не бачимо. Ми знаємо що формуються відповідні резервні частини, проводиться в Росії частково прихована мобілізація, противник намагається наростити сили, щоб продовжити виконання задачі", - зазначив Павлюк.

За його словами, оскільки підготовлені резерви закінчуються, ворог переходить до створення смуг оборони, щоб ми не могли його легко вибити.

"В Київській області вони в основному закріпилися. Роблять смугу, очікуючи резерви. По півдню в багатьох місцях вони також закріпляються. По сходу, де вийшли до наших позицій, також закріпляються",- сказав Павлюк.

Щодо ситуації у Київській області він повідомив, що противник чекає на поповнення, а наші оборонці вже нарощують свої сили.

"Територія Бучі та Гостомеля поки що під окупацією. Що Буча, що Гостомель. Там поки ніяких дій ми зробити не зможемо. Нам треба втримати противника в тих його спробах перейти річку Ірпінь та продовжити наступ на Київ. Поки що потенціал не дає нам можливості перейти до наступальних дій в цьому напрямку. Тільки локальні", – розповів Павлюк.

Він зазначив при цьому, що противник такими локальними боями виснажується.

"Українські захисники поки нарощують свій потенціал. І вичікують, коли супротивник виснажиться… Все залежить від того, чи буде в нього потенціал. Від цього буде далі залежати перебіг бойових дій",- сказав Павлюк.

Як повідомляв УНІАН, на підступах до Києва побудовано новий оборонний рубіж.

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