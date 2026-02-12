'Фламінго' вдарили по арсеналу з ракетами й боєприпасами в РФ, - підтвердження Генштабу

Внаслідок атаки зафіксовано потужні вибухи з подальшою вторинною детонацією.

Сили оборони застосували крилаті ракети FP-5 "Фламінго" з метою зниження наступального потенціалу російського агресора. Зокрема, вдалося уразити арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових речовин у Волгоградській області Росії. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Telegram.

Крилаті ракети FP-5 "Фламінго" в дії

"В ніч на 12 лютого у районі населеного пункту Котлубань (Волгоградська область, РФ) уразили арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових речовин Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ", - йдеться у повідомленні.

Як відзначають у Генштабі, даний арсенал є одним з найбільших майданчиків для зберігання боєприпасів російської армії.

"Удару по арсеналу завдано українськими засобами дальнього ураження FP-5 "Фламінго"", - наголошується у повідомленні.

Зокрема, зафіксовано потужні вибухи на території об'єкту з подальшою вторинною детонацією.

Утім, масштаби збитків уточнюються.

Інші влучання

Крім того, сказано, що у населеному пункті Мічурінськ (Тамбовська область, РФ) вражено підприємство з виробництва високотехнологічного обладнання для авіаційних і ракетних систем – "Мічуринський завод Прогрес". Це підприємство задіяне в забезпеченні армії РФ.

Як додали у Генштабі, за попередньою інформацією, на території заводу виникла пожежа. Результати й масштаб завданих збитків уточнюються.

Також, на тимчасово окупованій території Запорізької області, у районі населених пунктів Терпіння та Розівки, уражено склади боєприпасів ворога.

Наслідки ураження Волгоградського НПЗ

Окрім того, як зазначили у Генштабі, підтверджено, що в результаті ураження 11 лютого нафтопереробного заводу "Волгоградський" у Волгоградській області пошкоджено основну установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-1, пошкоджено елементи АВТ-3 та інфраструктурні об'єкти на території. На інших об'єктах, зокрема вторинної переробки, знижено навантаження або відбулась зупинка.

Атаки вглиб РФ: останні новини

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2025 року стало відомо, що Україна з метою нанесення ударів по російським нафтопереробним заводам почала використовувати крилаті ракети FP-5 "Фламінго". Бойова частина ракети має вагу 1150 кг і дальність польоту понад 3 тис км.

5 лютого стало відомо, що Сили оборони України вдарили ракетами "Фламінго" по полігону "Капустін Яр", звідки Росія запускала балістичні ракети типу "Орєшнік".

