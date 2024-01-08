Він поскаржився диктатору на російське командування.

Сербський найманець Деян Берич записав відеозвернення до російського диктатора Путіна, в якому поскаржився на погане ставлення до найманців з Сербії в російській армії.

Вранці він опублікував в російському "Вконтакте" відео, в яких заявив, що командування рязанського 119-го полку ВДВ поводиться "как нерусские", а сербських найманців там називали "циганами" і говорили, що не розуміють, навіщо вони приїхали на війну.

За його словами, окупантам не видавали необхідну зброю і відмовлялися лікувати. Коли їх відправили штурмувати українські позиції, видавши по 2-3 автоматних магазини, ті відмовилися воювати і попросили перевести їх в інший полк. У відповідь їх вигнали на мороз, оголосивши військовими злочинцями. Прибула пізніше військова контррозвідка заявила, що серед них є шпигуни і зрадники.

"Сьогодні вранці до них приїхала військова поліція, зайшла в землянку, стріляли в повітря, прикладами били бійців, деяким розбили голови. Я боюся за життя цих людей. Командування 119-го полку - це ОЗУ. Очікую, що після цього мене посадять за дискредитацію армії", - заявив Берич.

Також він опублікував два відео зі зверненнями найманців, в яких ті розповідають, що дуже хочуть воювати на боці злочинної армії РФ, проте в іншому підрозділі. На іншому відео немає зображення, проте чути звуки пострілів і крики російською та сербською мовами. "Так почалося, а боюся закінчиться вбивствам наших бійців", - додав він.

Що відомо про Берича і найманців з Сербії:

У січні минулого року Центр національного опору повідомляв, що за вербування найманців в армію РФ на Балканах відповідають Деян Берич і Жика Радоичич.

Берич воював проти України з 2014 року. Згідно з даними з відкритих джерел, він отримав медаль "За повернення Криму".

Агентство безпеки і розвідки Сербії включило його в список військових найманців і вважає його загрозою національній безпеці Сербії.

Минулої зими президент Сербії Олександр Вучич закликав Росію припинити вербування сербів у "групу Вагнера" на війну проти України.

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