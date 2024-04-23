Ситуація в районі селища складна.

Ситуація в районі селища Очеретине на Авдіївському напрямку складна, ворог зайшов в південну частину населеного пункту.

Про це сказав речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі "Espreso TV". Він підкреслив, що ЗСУ зараз вибивають звідти окупантів. Ситуація така:

"На даний час переважна частина селища контролюється Силами оборони. Південна частина населено пункту перебуває під вогневим контролем нашої артилерії. Вживаються вичерпні заходи, спрямовані на вибиття противника з південної частини Очеретиного та стабілізації ситуації на цьому напрямку".

За словами Волошина, окупанти застосовують весь наявний арсенал озброєння, в тому числі й хімічні отруйні речовини, та намагаються закріпитися в південній частині Очеретиного.

Ситуація біля Очеретиного Донецької області

Експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке вважає, що окупаційні війська хочуть посилити прорив на північний захід від Авдіївки і розширити плацдарм навколо населеного пункту Очеретине Донецької області.

За його словами, загарбницькі сили просунулися вздовж залізниці на 3 км углиб позицій української армії і увійшли в селище Очеретине. Рьопке заявляє, що українські сили кілька місяців успішно оборонялися на цьому напрямку, але зараз "залишили позиції з невідомої причини". Він зазначає, що росіяни намагаються перебільшити значення і масштаби свого прориву.

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