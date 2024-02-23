Також було знищено 9 бойових бронемашин, 8 артсистем, 7 автомобілів та 1 одиниця спецтехніки противника.

За минулу добу на Таврійському напрямку було знищено 503 російських окупантів та 25 одиниць їхньої техніки. Ще півдесятка загарбників були захоплені в полон.

Як повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, якщо по всій операційній зоні ОСУВ "Таврія" противник за минулу добу вчинив 61 штурмову дію, то лише на Мар’їнський напрямок припали 43 боєзіткнення.

Загалом, за словами командувача, росіяни завдали 38 авіаударів (майже всі - на Донеччині), 97 ударів дронами-камікадзе, 1102 обстріли наших позицій, зокрема знову здійснили 5 скидів із БпЛА гранат з отруйною речовиною.

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"Ворог дорого платить за спроби наступати на українську землю. Так, загальні втрати агресора в живій силі за вчора становлять 503 особи, в озброєнні та військовій техніці - 25 одиниць, не враховуючи БпЛА. Це 9 бойових бронемашин, 8 артсистем, 7 автомобілів та 1 одиниця спецтехніки. Також нейтралізовано або збито 261 БпЛА різних типів. Крім того, Сили оборони України знищили 4 склади боєприпасів та ще 2 важливих об'єкти ворога", - поінформував Тарнавський.

Ще пів десятка окупантів, як додав командувач, були захоплені в полон (на Авдіївському напрямку).

Ситуація на Східному фронті

Як повідомляв УНІАН, за 50 днів на Таврійському напрямку українські захисники знищили 212 танків російських загарбників. Так, десантники 71-ї окремої єгерської бригади знищують російські танки за допомогою FPV-дронів, перетворюючи їх на брухт.

Протягом минулої доби, 22 лютого, на фронті між нашими військами та загарбниками відбулося 101 бойове зіткнення.

Загальні бойові втрати Росії у війні склали 408 240 осіб.

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