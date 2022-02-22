21 лютого Путін визнав своїх маріонеток – "ЛДНР".

Росіяни зможуть будувати військові бази на окупованій частині українського Донбасу.

Про це йдеться у документах, які були підписані Путіним і його маріонетками Пушиліним та Пасічником, пише Reuters.

"Сторони" підписали окремі угоди про військове співробітництво й визнання кордонів один одного.

Російські найманці претендують на обидві області, зокрема й території, підконтрольні Києву. Журналісти пишуть, що маріонетки Кремля можуть звернутися до вищого керівництва з проханням відновити контроль над цими районами.

У договорах з 31 пункту також йдеться, що Росія і її "республіки" будуть працювати над "інтеграцією" своїх економік.

Десятирічні договори автоматично продовжуються на кожні наступні 5 років, якщо одна зі сторін не повідомить про вихід.

Як писав УНІАН, у Держдумі спершу заявили про визнання "ЛДНР" у кордонах Донецької і Луганської областей. Проте невдовзі спростували свої ж слова.

Визнання Путіним "ЛДНР"

Ввечері, 21 лютого, російський президент Володимир Путін заявив про визнання Росією маріонеток Кремля, терористичних організацій "ЛДНР". Після чого з Пушиліним та Пасічником були підписані відповідні "документи".

Одразу після заяви Путіна слідувала хвиля обурень з боку західних країн. США і Британія пообіцяли жорсткі санкції проти причетних до визнання бойовиків осіб.

Того ж дня Путін наказав ввести частину регулярних військ на територію окупованих Донецької і Луганської областей. Журналісти помітили колони важкої техніки, що рухалися дорогами окупованих міст.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на рішення Путіна, наголосив, що йдеться про порушення цілісності України і фактичним виходом з "Мінська".

Міжнародна спільнота не визнає легітимність режимів "ЛДНР" й засуджує дії Росії

Тим часом в ОРДЛО триває примусова мобілізація цивільного населення. За словами очевидців, подекуди окупанти затримують навіть неповнолітніх. Крім того, тисячі мешканців окупованого регіонів були перекинуті терористами в рамках нібито "евакуації" у прикордонні російські області.

Триває й ескалація на передовій. За останню добу в зоні ООС було поранено 12 бійців, шестеро отримали бойові травми; двоє військових, на жаль, загинули.

Вас також можуть зацікавити новини: