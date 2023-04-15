Жительки міста отримали мінно-вибухові травми, несумісні з життям.

Херсон сьогодні був обстріляний росіянами, внаслідок чого загинули дві жінки.

Про це у Telegram повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. "Внаслідок обстрілу Херсона росіянами сьогодні загинуло дві жінки. Вони отримали мінно-вибухові травми, несумісні з життям", - повідомив Єрмак.

Крім того, на Херсонщині поранено троє правоохоронців в результаті повітряної атаки російських окупантів. Про це у Telegram повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

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"На Херсонщині поранено трьох поліцейських, вони потрапили під атаку ворожих БПЛА. Під ворожий обстріл потрапили два службових автомобілі поліцейських у місті Берислав", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що росіяни скинули модифіковані боєприпаси.

Автомобілі отримали механічні пошкодження.

Ситуація в Херсонській області

Російські окупанти мало не щодня обстрілюють звільнену частину Херсонської області. Так, 9 квітня 8 ворожих літаків Су-35 атакували Бериславський район області ракетами та авіабомбами.

А на окупованій частині росіяни всіляко утискають українських громадян.

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