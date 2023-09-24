ЗСУ відбили атаки окупантів на Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському напрямках.

Російські війська 24 вересня вели наступальні дії на декількох напрямках фронту, але Сили оборони успішно відбили всі атаки, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Зазначається, що протягом доби відбулось 24 бойових зіткнення.

Війна в Україні - ситуація на "гарячих" напрямках 24 вересня

Звітуючи про ситуацію на фронті 24 вересня, у Генштабі зазначили:

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на Лиманському напрямку противник наступальних дій не вів; авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Невське Луганської області та Спірне Донецької області; від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Новосадове, Спірне, Роздолівка Донецької області;

противник наступальних дій не вів; авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Невське Луганської області та Спірне Донецької області; від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Новосадове, Спірне, Роздолівка Донецької області; на Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районі східніше Богданівки та південно-східніше Білої Гори Донецької області; ворог намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області, але успіху не мав; завдав авіаційних ударів поблизу Кліщіївки, Андріївки, Нью-Йорка Донецької області; під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Дружба та Нью-Йорк Донецької області;

наші захисники успішно відбили атаки противника в районі східніше Богданівки та південно-східніше Білої Гори Донецької області; ворог намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області, але успіху не мав; завдав авіаційних ударів поблизу Кліщіївки, Андріївки, Нью-Йорка Донецької області; під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Дружба та Нью-Йорк Донецької області; на Авдіївському напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районі Авдіївки Донецької області, успіху не мав; завдав авіаційного удару біля цього населеного пункту; артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Авдіївка та Карлівка Донецької області;

противник намагався відновити втрачене положення в районі Авдіївки Донецької області, успіху не мав; завдав авіаційного удару біля цього населеного пункту; артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Авдіївка та Карлівка Донецької області; на Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники успішно відбили 11 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області; противник завдав авіаційного удару неподалік Новомихайлівки Донецької області; під вогнем окупантів перебувало понад 10 населених пунктів, серед них Гостре, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Первомайське, Парасковіївка Донецької області;

протягом доби наші захисники успішно відбили 11 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області; противник завдав авіаційного удару неподалік Новомихайлівки Донецької області; під вогнем окупантів перебувало понад 10 населених пунктів, серед них Гостре, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Первомайське, Парасковіївка Донецької області; на Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вугледар, Золота Нива, Урожайне, Старомайорське та Зелене Поле Донецької області; артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Благодатне, Урожайне, Рівнопіль Донецької області;

ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вугледар, Золота Нива, Урожайне, Старомайорське та Зелене Поле Донецької області; артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Благодатне, Урожайне, Рівнопіль Донецької області; на Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію; наші захисники успішно відбили атаки противника в районі Роботиного Запорізької області; ворог завдав авіаційних ударів в біля Вербового, Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області; артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Левадне, Гуляйполе, Єгорівка, Новоданилівка, Новоандріївка, Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку, як повідомили у Генштабі, противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Берислав, Одрадокам'янка, Бургунка та Ольгівка Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів Херсонської області, серед них Козацьке, Ольгівка, Токарівка, Дніпровське, Кізомис, Станіслав Херсонської області.

Війна в Україні - актуальне

Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби на фронті відбулося понад 20 бойових зіткнень. Ворог завдав 5 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 7 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ уражено один район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один зенітно-ракетний комплекс, 8 артилерійських засобів.

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