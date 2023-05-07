Дрони окупантів залетіли у Миколаївську область і щось шукали.

Російські окупанти дуже сильно хвилюються напередодні контрнаступу. Вони постійно проводять розвідку, щоб дізнатись, звідки почнеться операція ЗСУ.

Про це розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у телемарафоні "Єдині новини". За його словами, росіяни метушаться й постійно запускають розвідувальні дрони.

"Вони облітали Миколаїв, залетіли й безпілотниками щось шукали. Активно поводяться в себе на території - метушаться і бігають. Але по перехопленню розвідки, вони дуже-дуже переживають, що зараз все це буде (контрнаступ УНІАН) й не безпідставно", - розповів Кім.

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Нічна атака по Миколаєву

В ніч на 7 травня російські бомбардувальники атакували низку українських міст, серед яких був і Миколаїв.

Спочатку Кім повідомив, що все добре, оскільки викликів до пожежної служби чи поліції після атаки не надходило.

Пізніше в ОК "Південь" заявили, що вночі російські окупанти ракетами Х-22 обстріляли Миколаївську області. Внаслідок атаки є влучання в одне з підприємств.

Як повідомляв УНІАН, днями президент України Володимир Зеленський на прес-конференції у Гаазі заявив, що Україна піде у контрнаступ, коли отримає деякі поставки, які були обіцяні партнерами.

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