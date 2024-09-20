Їх можуть підірвати в оборонних цілях або для провокацій.

У Бєлгородській області росіяни будують фортифікаційні укріплення та мінують свої ж гідроспоруди загального та спеціального призначення.

"Це можна розцінити як "закладку" на майбутнє – якщо, наприклад, ситуація різко зміниться і росіянам доведеться підривати дамби, щоб загальмувати просування Сил оборони України", – розповів речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев.

За його словами, також можна припустити, що Кремль може готувати чергові провокації на гідротехнічних спорудах, щоб звинуватити Україну.

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Як пояснив речник, подібні дії можуть бути використані Кремлем для мобілізації населення та відволікання уваги від внутрішніх проблем. Саранцев додав, що підрив дамб може призвести до масштабних повеней, затоплення населених пунктів та екологічної катастрофи.

Бойові дії на російській території

Україна змогла перенести частину бойових дій на територію країни-агресорки.

Загарбники планували використовувати Курщину як плацдарм для подальших дій, зокрема, атаки на Сумську область. Однак 6 серпня ЗСУ увірвалися в Курську область РФ, завдавши шокуючого, блискавичного удару, який застав зненацька навіть американських чиновників. Це стало першим іноземним нападом на РФ з часів Другої світової війни.

СNN писав, що сміливий наступ України на Курську область змінив правила гри у війні.

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