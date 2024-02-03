Вороги обіцяли, що відремонтують корабель "Новочеркаськ".

У поки ще захопленому Криму росіяни "грають у Lego" - піднімають з води частини великого десантного корабля "Новочеркаськ".

Робота йде в порту Феодосії, саме там ворожий ВДК був вражений, повідомив Telegram-канал "Кримський вітер" і опублікував фото, які надав його підписник.

Примітно, що російські окупанти обіцяли відремонтувати "Новочеркаськ".

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За відомості джерела каналу ВЧК-ОГПУ в Telegram, родичам "зниклих безвісти" моряків з ВДК "Новочеркаськ" повідомляли, що частини корабля найближчим часом будуть піднімати.

"Цей захід відкладали вже кілька разів через очікування спеціальної бригади водолазів і дотримання техніки безпеки через погодні умови", - йдеться в повідомленні.

Цікаві новини про війну в Україні - які втрати РФ на сьогодні

26 грудня 2023 року стало відомо, що вночі в Криму був знищено ворожий корабель "Новочеркаськ", який перевозив дрони типу "Шахед". Варто зазначити, що цей же корабель раніше був пошкоджений під час удару по порту Бердянська 24 березня 2022 року - в день, коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.

Загальні морські втрати РФ на 3 лютого 2024 року досить серйозні - вже ліквідовані 24 кораблі/катери та один підводний човен. Росія також втратила колосальну кількість живої сили - приблизно 387 940 окупантів.

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