Російські військові завдали ракетний удар по Куп’янську на Харківщині.
Як повідомили в Офісі генерального прокурора, сьогодні вранці російські військові здійснили ракетний обстріл міста, в результаті частково зруйновано адміністративну будівлю.
За попередньою інформацією, ворог обстріляв місто ракетами С-300.
На місці обстрілу вилучено уламки ракет та зібрано інші докази.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Ситуація у Харківській області під час війни України з РФ - найважливіші новини
Росія під час повномасштабного вторгнення в Україну не раз обстрілювала ракетами українські міста, зокрема, у Харківській області, і захопила низку населених пунктів.
6 вересня українська армія розпочала контрнаступ в Харківській області. 10 вересня стало відомо, що українські воїни деокупували Куп'янськ.
14 числа президент Володимир Зеленський повідомив, що майже вся область звільнена від окупантів.
9 жовтня супротивник обстрілював низку населених пунктів у Харківській області. Унаслідок ворожого обстрілу у Куп'янську загинула мирна людина.