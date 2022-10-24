За попередніми відомостями, супротивник обстріляв Куп’янськ ракетами С-300.

Російські військові завдали ракетний удар по Куп’янську на Харківщині.

Як повідомили в Офісі генерального прокурора, сьогодні вранці російські військові здійснили ракетний обстріл міста, в результаті частково зруйновано адміністративну будівлю.

За попередньою інформацією, ворог обстріляв місто ракетами С-300.

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На місці обстрілу вилучено уламки ракет та зібрано інші докази.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Ситуація у Харківській області під час війни України з РФ - найважливіші новини

Росія під час повномасштабного вторгнення в Україну не раз обстрілювала ракетами українські міста, зокрема, у Харківській області, і захопила низку населених пунктів.

6 вересня українська армія розпочала контрнаступ в Харківській області. 10 вересня стало відомо, що українські воїни деокупували Куп'янськ.

14 числа президент Володимир Зеленський повідомив, що майже вся область звільнена від окупантів.

9 жовтня супротивник обстрілював низку населених пунктів у Харківській області. Унаслідок ворожого обстрілу у Куп'янську загинула мирна людина.

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