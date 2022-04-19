Наразі в області зафіксовано вже понад 150 фактів викрадення, близько 90 людей вдалося звільнити.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила про масове викрадення окупантами жителів Запорізької області.

Про це вона повідомила у своєму Telegram-каналі.

"Окупанти масово викрадають жителів Запорізької області. За наявною інформацією, станом на вечір 18 квітня на території регіону зареєстровано 155 фактів викрадення цивільних осіб військовими РФ. Наразі 86 заручників уже звільнено, у полоні залишаються ще 69 людей", - зазначила Денісова.

За її інформацією, із загальної кількості викрадених – 34 представники місцевої влади (звільнено 24), 14 підприємців (звільнено 6), 12 керівників підприємств, установ, організацій (звільнено 5), 3 адвокати (звільнено 2), 2 журналісти – звільнені.

При цьому, додала омбудсмен, учора окупанти викрали двох поліцейських і рятувальника.

Також Денісова повідомила, що у Мелітополі до лікарні під конвоєм російських військових доставили полоненого солдата ЗСУ. За інформацією речника Запорізької ОВА, військовослужбовця "катували й знущалися з нього так, що він спробував порізати собі вени". Лікарям довелось оперувати бійця під дулами автоматів.

Як підкреслила омбудсмен, такі дії російських бойовиків грубо порушують право на свободу та особисту недоторканість громадян України, гарантоване у статтях 3 та 34 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, статті 9 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права і статті 5 Європейської конвенції з прав людини.

"Тортури військовополонених – це порушення статті 3 Женевської конвенції 1949 року про поводження з військовополоненими. Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти злочинів та порушень Росією прав людини в Україні", - йдеться у повідомленні Денісової.

Раніше повідомлялося, що у Запорізькій області окупанти продовжують тероризувати працівників АЕС, викрадають та катують людей, а також розміщують "Гради" прямо на базах відпочинку.

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