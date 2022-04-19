Військові РФ не припиняють обстрілювати мирне населення.

У Запорізькій області окупанти продовжують тероризувати працівників АЕС, викрадають та катують людей, а також розміщують "Гради" прямо на базах відпочинку.

Про це повідомляється у Telegram Запорізької ОВА.

У Пологівському районі йдуть бої, окупанти намагаються вести наступальні дії у напрямку Покровське-Гуляйполе. У місті Оріхів внаслідок обстрілів одна дитина отримала поранення, нині 14-річна дівчинка у лікарні.

Для удару по Гуляйполю Пологівського району ворог застосував реактивні системи залпового вогню та інші засоби артилерійського ураження. Внаслідок цього одна людина отримала поранення.

Ворог залишає після себе снаряди та пастки. Біля села Щербаки Пологівського району чоловік підірвався на міні, коли їхав по трасі. Він втратив ногу. Також на ворожій міні підірвався чоловік з села Яблуневе, він отримав важкі травми.

На Запорізькій АЕС та в Енергодарі окупанти продовжують встановлювати свої "порядки". У Дніпрорудному ворог запроваджує комендантські години. У Кам'янсько-Дніпровській громаді окупанти за порушення правил громадянського порядку та комендантської години погрожують людям ув'язненням на 15 діб і громадськими роботами.

"Ротація працівників відбувається. Формально окупанти в роботу станції не втручаються, але всі технічні рішення персонал і надалі змушений погоджувати з військовим командиром росіян. Крім того, на ЗАЕС на зміну попередній бригаді прибула чергова бригада росатомівських "туристів", - додали у повідомленні.

Окупанти поширюють дезінформацію та намагаються схилити людей до "руського миру". У курортній Кирилівці ворог риє окопи, на базах відпочинку військові РФ встановлюють "Гради". Окупанти також розмістилися у селах Любимівка та Зелений гай Василівського району.

У селі Басань місцеве населення почало повідомляти окупантам, де живуть учасники АТО та їхні сім'ї. У Мелітополі російські військові знімають провокаційні ролики та залучають до цього місцеву молодь.

"До Мелітопольської багатопрофільної лікарні інтенсивних методів лікування під конвоєм російських військових доставили полоненого солдата ЗСУ. Хлопця катували і знущалися з нього так, що він спробував порізати собі вени. Лікарям довелося оперувати бійця під дулами автоматів. Після операції конвой російських військових одразу відвіз українського полоненого у невідомому напрямку", - додали у Запорізькій ОВА.

Також у Мелітополі ворог створює "козачі дружини", для цього окупанти звозять людей із окупованого Криму та залучають місцевих колаборантів. У Дніпрорудному окупанти нібито хочуть призначити свого очільника міста.

"Колишній ватажок терористів "ДНР" Ігор Безлер на прізвисько "Біс" "засвітився" в окупованому Бердянську. Раніше він відзначився надзвичайною жорстокістю на Донбасі", - зазначили в ОВА.

У місті Токмак російські військові викрали співробітника поліції. Вночі вони зайшли до будинку чоловіка та вивезли його в невідомому напрямку. На блокпосту окупанти затримали та вивезли в невідомому напрямку інспектора групи реагування Бердянського РВП, старшого лейтенанта поліції. У Мелітополь бойовики РФ викрали співробітника ДСНС.

"Окупанти готують провокації на Великдень. За попередньою інформацією, вони планують обстріляти храми Запорізької області", - додали у Запорізькій ОВА.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Шойгу вперше за три тижні зробив заяву щодо війни в Україні.

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