Російські окупанти намагаються сформувати на тимчасово захоплених територіях України так звані "нотаріальні округи", які б працювали за законодавством РФ.
Вони вже почали реєстрацію російських "нотаріусів", повідомляє Центр національного спротиву.
Таким чином окупанти хочуть легалізувати оформлення та переоформлення майна, яке вони вкрали у місцевих мирних жителів.
"Зауважимо, що жоден із документів, які завіряють ці псевдонотаріуси, не є правомірним. Тому ці операції з переоформлення майна не будуть визнаними у світі й Україні. Відтак вони не є підтвердженням права власності на майно", - наголосив ЦНС.
Центр національного спротиву також закликав мешканців тимчасово захоплених територій не співпрацювати з окупаційною владою й за можливості залишити регіон до його звільнення.
Мародерство росіян в Україні
Повномасштабна війна в Україні почалась 24 лютого. Російські загарбники після окупації українських територій відзначились масовим мародерством.
У Луганській області вони крали українське зерно поїздами. Така ситуація склалась й на інших тимчасово захоплених територіях.
Перед відступом окупанти вивозили награбоване майно з правого берега Херсонської області і навіть вкрали єнота.
На лівому березі Херсонщини російські загарбники продовжують пограбування та фурами вивозять приватне та державне майно до РФ.