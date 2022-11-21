Мешканців тимчасово захоплених територій закликали не співпрацювати з російською владою й за можливості залишити регіон.

Російські окупанти намагаються сформувати на тимчасово захоплених територіях України так звані "нотаріальні округи", які б працювали за законодавством РФ.

Вони вже почали реєстрацію російських "нотаріусів", повідомляє Центр національного спротиву.

Таким чином окупанти хочуть легалізувати оформлення та переоформлення майна, яке вони вкрали у місцевих мирних жителів.

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"Зауважимо, що жоден із документів, які завіряють ці псевдонотаріуси, не є правомірним. Тому ці операції з переоформлення майна не будуть визнаними у світі й Україні. Відтак вони не є підтвердженням права власності на майно", - наголосив ЦНС.

Центр національного спротиву також закликав мешканців тимчасово захоплених територій не співпрацювати з окупаційною владою й за можливості залишити регіон до його звільнення.

Мародерство росіян в Україні

Повномасштабна війна в Україні почалась 24 лютого. Російські загарбники після окупації українських територій відзначились масовим мародерством.

У Луганській області вони крали українське зерно поїздами. Така ситуація склалась й на інших тимчасово захоплених територіях.

Перед відступом окупанти вивозили награбоване майно з правого берега Херсонської області і навіть вкрали єнота.

На лівому березі Херсонщини російські загарбники продовжують пограбування та фурами вивозять приватне та державне майно до РФ.

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