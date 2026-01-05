Росіяни намагаються переправитися через Сіверський Донець: військові пояснили мету

Українським військовослужбовцям вдається завчасно виявляти ворога та завдавати миттєвого ураження як по живій силі росіян, так і по статичних цілях.

Російські окупанти намагаються переправитися через Сіверський Донець, їхня основна мета - взяти під контроль Дронівку, Платонівку та Закітне. Як повідомляє 81 окрема аеромобільна Слобожанська бригада, загальна обстановка в районі їхньої відповідальності залишається напруженою.

Ворог там застосовує тактику малих груп для інфільтрації у населений пункт Дронівка, а також намагається обійти позиції українських військ, використовуючи дорогу Сіверськ-Закітне.

"Також помітна активізація ворога з боку населеного пункту Ямпіль - в більшості це марні спроби переправити живу силу на моторизованих гумових човнах через річку Сіверський Донець та закріпитись на прибережній території", - розповіли у 81 оаембр.

Крім того, росіяни намагаються підтягувати артилерію та розгортати пункти дислокації пілотів поблизу північно-східної околиці Дронівки та у Серебрянському лісництві.

"Основна мета ворога - взяти під контроль прибережну частину Сіверського Донця - населені пункти Дронівка, Платонівка, Закітне, щоб стягувати ресурси, розгортати позиції артилерії та БПЛА і контролювати логістичне забезпечення", - йдеться у повідомленні.

Водночас підрозділам 81-ї бригади "вдається завчасно виявляти ворога та наносити миттєвого ураження як по живій силі противника, так і по статичних цілях". Зауважується, що такі злагоджені дії дозволяють зупинити просування росіян у напрямку селища Дронівка та інших населених пунктів, які знаходяться у смузі відповідальності.

У 2026 році слід готуватися до продовження російського наступу - думка експерта

Як повідомлялося, раніше Павло Лакійчук, керівник безпекових проєктів Центру глобалістики "Стратегія 21" зауважив, що у 2026 році слід готуватися до продовження російського наступу.

На його думку, наступ складатиметься з двох великих компонент. Перше - це так звана повітряна стратегічна операція, а саме продовження ударів по українських містах та інфраструктурі, мета якої - змусити здатися через тиск на населення. Друге - це продовження наступу на кількох ділянках, тобто стратегічна наступальна операція на сході України.

