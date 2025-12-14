На цьому напрямку просування є, як в українських військових, так і в окупантів.

Наразі командування російських окупантів розглядає Лиман як більш важливу ціль для майбутнього наступу на Слов'янськ, ніж Сіверськ. Зараз на Лиманському напрямку спостерігається висока динаміка бойових дій, заявляють в Інституті вивчення війни (ISW). При цьому також повідомляється, що просування зафіксовано як з боку окупантів, так і з боку ЗСУ.

У матеріалі йдеться, що, згідно з геолокаційними кадрами від 13 грудня, українським військовим вдалося відновити втрачені позиції на північному заході від Лиману - у південній частині села Карпівка. Водночас російські війська мають частковий успіх у північній частині цього ж населеного пункту.

Тактика ворога і загроза для Ямполя

Ворог продовжує тиснути в районі Серебрянського лісництва і намагається реалізувати тактику оточення. За словами речника 11-го армійського корпусу ЗСУ полковника Дмитра Запорожця, росіяни намагаються обійти Ямпіль (південний схід від Лиману) з флангів - півночі та півдня.

Якщо ці маневри продовжаться, ситуація в Ямполі може значно погіршитися. Основним фактором, що ускладнює оборону, зараз є погана погода. А от для окупантів головною перешкодою виступають водні перепони (зокрема, річка Сіверський Донець). Цей фактор заважає росіянам підтримувати свої сили біля Серебрянки та Дронівки.

Покровський напрямок

На Покровській ділянці фронту російські війська продовжують штурмові дії, проте підтверджених територіальних "успіхів" за останню добу не зафіксовано. Аналітики ISW звернули увагу на кадри присутності російських окупантів у центрі Мирнограда. Експерти оцінюють це як операцію з інфільтрації.

Це не означає захоплення території або зміну лінії фронту. Російські "воєнкори" поспішили заявити про просування, однак у матеріалі йдеться про те, що це є діями диверсійних або штурмових груп без закріплення. Тривають бої в самому Покровську та його околицях (Гришине, Родинське, Сухецьке).

Крім того, надходять повідомлення про точкові проблеми в окупантів. Так, одне з російських джерел заявило про дефіцит артилерійських снарядів у підрозділів РФ, які штурмують Гришине. Водночас українські оператори далекобійних дронів FP-2 успішно вражають скупчення живої сили ворога в районах Мирнограда і Родинського.

Раніше УНІАН повідомляв, що Сіверськ практично втрачено, росіян фіксують майже по всьому місту. "Щоб відновити втрачені положення, потрібно залучати резерви. Чи є вони в корпусу, який виконує завдання на цьому відрізку фронту? Ні", - заявив співрозмовник одного з українських ЗМІ в органі військового управління.

Крім того, ми також раніше розповідали про те, що окупанти втратили темп наступу. Сили оборони все ще контролюють північну частину Покровська. Ворог не в змозі продавити українську оборону.

