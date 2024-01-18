Разом з командирами військових частин було сплановано застосування резервів та порядок вогневого ураження.

Російські загарбницькі війська не припиняють активно штурмувати позиції Сил оборони України на Куп'янському напрямку. Про це повідомив генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський у Telegram.

Зокрема, Сирський здійснив чергову робочу поїздку до військових частин, які тримають оборону на Куп’янському напрямку, з метою забезпечення контролю над обстановкою та надання допомоги на місцях.

"На цьому напрямку ситуація залишається напруженою. Ворог не припиняє ведення активних штурмових дій та здійснення інтенсивного вогневого ураження. Основні зусилля противник зосередив на витісненні наших підрозділів з Куп’янського лісу та на захопленні Синьківки", - наголосив Сирський.

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Крім того, командувач Сухопутних військ ЗСУ безпосередньо на місцях заслухав доповіді командирів щодо обстановки, яка склалась та характеру дій ворога.

"Разом з командирами військових частин проаналізували імовірні подальші дії противника та визначили оптимальні варіанти дій наших військ. Спланували застосування резервів та порядок вогневого ураження", - відзначив Сирський.

Водночас, він запевняє, що українські захисники тримають оборону та нищать ворога попри складну обстановку на Куп’янському напрямку.

Ситуація на Куп'янському напрямку - деталі

6 січня аналітики американського Інституту вивчення війни припустили, що окупаційні війська у найближчі тижні можуть активізувати зусилля із захоплення Куп'янська Харківської області. Поки що ворог не накопичив достатньо сил у Білгородській області.

За словами українських офіційних осіб, впродовж зими 2024 року росіяни планують захопити Куп’янськ і Борову, що за 35 км на захід від Сватового. На думку аналітиків, захоплення цих міст, ймовірно, змусило б ЗСУ відійти від східного берега річки Оскіл у Харківській області та створило умови для майбутніх наступальних операцій Росії на лінії Куп’янськ - Сватове - Кремінна. Однак, на їхню думку, темпи операцій на Куп'янському напрямку та конфігурація російських сил в окупованих Луганській та Харківській областях загалом не вказують на наближення наступальної операції РФ вздовж усієї лінії Куп'янськ-Лиман.

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