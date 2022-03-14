Через обстріли низка населених пунктів без води.

У ніч з 13 на 14 березня російські окупанти обстріляли місто Краматорськ в Донецькій області.

За повідомленням голови облдержадміністрації, стріляли окупанти по житлових районах. Снаряд влучив у житловий квартал, внаслідок чого двоє людей загинули.

Крім того, в Донецькій області в результаті бойових дій знеструмлена Карлівська фільтрувальна станція. Без води залишилися Покровськ, Мирноград, Родинське, Селидове, Українське, Новогродівка, Гірник, Білицьке, Білозерське, Водянське, частково Добропілля.

Всього-понад 200 тисяч осіб.

Нагадаємо, росіяни підірвали частину боєприпасів біля енергоблоку №1 Запорізької АЕС. Вибух стався на майданчику атомної станції, уточнюють в компанії. На момент підриву персонал станції залишав робочі місця.

Вас також можуть зацікавити новини: