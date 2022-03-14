Наразі невідомо про зміни радіаційного фону.

Російські терористи підірвали частину боєприпасів неподалік енергоблоку №1 захопленої ними Запорізької АЕС.

Про це повідомляє прес-служба "Енергоатом".

Вибух стався на майданчику атомної станції, уточнюють у компанії. На момент підриву персонал станції залишав робочі місця.

"Рашистські недоумки підірвали частину боєприпасів на майданчику Запорізької АЕС біля руїн учбово-тренувального центру та енергоблоку N1. І планують далі здійснювати підриви на найбільшому ядерному об'єкті Європи. Під час вибухів персонал залишав робочі місця", - йдеться у повідомленні.

Чи змінився радіаційний фон на території Запорізької АЕС після вибухів, наразі невідомо.

Захоплення ЗАЕС російськими окупантами: що відомо

4 березня російські військові захопили Запорізьку АЕС.

10 березня в "Енергоатомі" повідомили, що на всіх шести енергоблоках ЗАЕС працює український персонал, проте всі технічні питання керівництво станції змушене погоджувати з окупантами. Співробітники станції перебувають під сильним психологічним тиском з боку окупантів.

У мережі працюють два енергоблоки Запорізької АЕС. 7 березня був виведений в аварійний ремонт енергоблок N6, оскільки був пошкоджений при обстрілі окупантами.

10 березня російські загарбники замінували узбережжя Каховського водосховища, що межує із захопленою атомною електростанцією.

11 березня на Запорізьку АЕС прибули співробітники російської державної ядерної корпорації "Росатом". Вони заявили, що це нібито територія Росії, а Запорізька АЕС вже належить до системи управління корпорації "Росатом".

Вас також можуть зацікавити новини: