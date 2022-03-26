Під постійними обстрілами на Донеччині знаходться Мар'їнка, Красногорівка та Торецьк.

Голова Донецької обласної Військової адміністрації Павло Кириленко заявляє, що в Авдіївці сьогодні застосували фосфорні боєприпаси.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час телемарафону.

Відповідаючи на запитання щодо обстрілів Сєвєродонецька, Волновахи та Рубіжного, Кириленко сказав: "В інших містах, на жаль, теж ідуть обстріли. Практично цілодобово. Це стосується міст уздовж лінії розмежування. Сьогодні в Авдіївці були застосовані і фосфорні боєприпаси".

За його словами, від цих боєприпасів постраждалих немає, але це "тривожний сигнал"."Тому що на Луганщині вони застосовувалися, а зараз, на жаль, це вже застосовується також і в інших містах уздовж лінії розмежування", - зазначив Кириленко.

Крім того, він наголосив, що під постійними обстрілами знаходяться Мар'їнка, Красногорівка та Торецьк.

"І по великих містах, навіть ближче до центру області, також гатять і ракетні удари, і удари важкої артилерії відбуваються... Не обходить це і Краматорська, Покровська і міста Бахмут", - додав голова ОВА.

Нагадаємо, що 24 березня російські війська скинули фосфорні бомби в Луганській області.

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