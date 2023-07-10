Росіяни атакували Миколаївську область / фото ДСНС

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів подробиці нічної атаки рашистів на Миколаїв.

За його словами, окупанти застосували балістику, а це найважчий тип ракет для протидії.

"Маємо інформацію, що це "Іскандер- М"… Це балістика", - сказав він. При цьому зазначив, що проміжок часу з моменту пуску до моменту "прильоту" цього боєприпасу є досить коротким. "На реагування дуже мало часу як для громадян, щоб йти в Укриття, так і для ППО", - зазначив Ігнат. За його словами, ворог завдає ударів дуже несподівано і з різних типів озброєння. 

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Речник командування Повітряних сил Збройних сил України нагадав, що проти балістики потрібні певні засоби ППО, зокрема, як Patriot.

Обстріл Миколаївщини

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 липня, вночі, російські окупанти здійснили ракетну атаку по Миколаївщині.

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Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що ворог застосував балістику. Удар було завдано по об'єкту інфраструктури.

Вночі 10 липня також росіяни випустили по Миколаїву ракети С-300.

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