Попередньо, це була балістична ракета "Іскандер".

Внаслідок нічного ракетного удару по Миколаєву було пошкоджено об’єкт інфраструктури, і щонайменше одна людина отримала поранення. Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив голова Миколаєва Віталій Кім.

"Близько першої ночі був один "прильот". Попередньо, це ракета "Іскандер". В один із районів міста, пошкоджена інфраструктура. Були залучені пожежники, які загасили цю пожежу. Щонайменше одна людина поранена. На зараз це вся інформація. Ми навіть не встигли зреагувати і ввімкнути тривогу, тому що ми не бачили цієї ракети", - сказав він.

За словами Кіма, у випадку обстрілів балістичними ракетами велику роль грає вдача, проте миколаївці за період, коли місто інтенсивно обстрілювали ракетами С-300, виробили у себе навички, що робити під час повітряної тривоги.

Відео дня

В той же час, він зазначив, що в області все ще існують проблеми з укриттями, що виявила повторна масштабна перевірка цього напрямку.

"Ми доопрацьовуємо, але викриваємо все нові (проблеми – УНІАН) і виправляємо цю ситуацію… Перш за все, це пов’язано із доступом до укриттів. Ми перевірили і сказали, що щось працює. Потім повторно несподівано робимо перевірку. Ми не даємо спуску цьому, але проблеми залишаються. Ми їх зараз вирішуємо точково у ручному режимі", - сказав він.

Ракетна атака на Миколаїв 10 липня - деталі

Вночі, 10 липня, близько 01:00, російські окупанти влаштували ракетну атаку на Миколаїв, вразивши об'єкт інфраструктури.

За підсумками масштабної перевірки стану укриттів і сховищ країни та доступу до них Миколаївщина була одним із найгірших регіонів, в основному через погані показники саме у обласному центрів.

Вас також можуть зацікавити новини: