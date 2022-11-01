Окупанти активно використовують аеророзвідку задля уточнення положення ЗСУ.

На півдні протягом ночі ворог носив вогневі удари вздовж усієї лінії бойового зіткнення з ЗСУ.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, коментуючи обстановку станом на 12:00.

"Протягом ночі вогневе ураження наносилось нашим військам із застосуванням реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів вздовж усієї лінії бойового зіткненняв", - сказав він.

Він додав, що з метою уточнення положення українських військ та корегування вогню артилерії ворогом активно використовується аеророзвідка. За словами Назарова, близько двох десятків безпілотних повітряних шпигунів було зафіксовано на Херсонщині та Миколаївщині.

В той же час, ракетно-артилерійськими підрозділами Сил оборони протягом ночі виконано понад 100 вогневих завдань. Удари наносились по позиціях армії РФ, районах зосередження живої сили, техніки та озброєння, колонах техніки ворога, при спробах переміщення резервів й переформувань підрозділів. Втрати ворога дорозвідуються.

Війна в Україні: актуальні дані

Триває контрнаступ ЗСУ на сході й півдні країни. Попри уповільнення темпів просування, українські захисники продовжили "виносити" тил окупантів, контролюючи вогнем підвіз росіянам техніки й боєприпасів.

Згідно з аналізом Інституту вивчення війни, українські війська наступають у напрямку траси Р-66 Сватове - Кремінна на північ від Кремінної.

Готуючись до наближення українських сил, ворог депортує місцеве населення Херсона, вивозячи награбоване майно на інші підконтрольні РФ території.

Водночас експертне середовище переконане, що окупанти, імовірно, імітуватимуть оборону Херсона, залишивши на передовій новобранців.

За добу противник завдав 60 ракетних та 15 авіаударів по Україні, ударів ворога зазнали райони понад 50 населених пунктів. Ударів противника зазнали райони понад 50 населених пунктів, зокрема: Соледар, Вугледар, Яковлівка, Веселе Донецької області.

Також вночі росіяни знову обстріляли Нікополь, а вранці Миколаїв - ракетами С-300 і Краматорськ.

На думку екс-командувача армією США Бен Ходжеса, повна деокупація України буде здійснена до літа 2023 року: "Але ще перед цим, до кінця цього року, ЗСУ відкинуть російську армію до лінії, на якій ті перебували в лютому. А потім почнуть розглядати необхідні кроки для підготовки до звільнення Криму".

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