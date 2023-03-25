Вчора українці дізналися про загибель чоловіка, який не вижив після осколкового поранення, яке отримав внаслідок атаки росіян, а вже сьогодні окупанти відзначилися новим злочином.

Армія РФ в суботу, 25 березня, скоїла черговий воєнний злочин проти народу України та обстріляла пункт видачі гуманітарної допомоги у Херсоні.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація у Telegram. Там зазначили, що через атаку росіян поранення отримали двоє українців - 41-річна жінка та 25-річний чоловік.

"З мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями їх шпиталізували до лікарні", - зазначили там.

Відзначимо, що за минулу добу ворог 67 разів обстріляв Херсонську область та загалом випустив по цій території України 301 снаряд. Місто Херсон ворог обстріляв 7 разів, заявили зранку в ОВА.

Обстріли росіян по Херсонщині - останні злочини

Нагадаємо, що напередодні війська РФ внаслідок чергових масштабних обстрілів Херсонської області забрали життя українця. Тоді окупанти вдарили по плавнях та поранили двох чоловіків. Один з них не вижив та загинув від осколкового поранення у груди.

Також російські солдати в ніч на 23 березня відзначилися обстрілом обласного кардіологічного центру - у стіні установи утворилася величезна діра через влучання ворожих снарядів.

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