Роботу шахти зупинено.

У четвер, 7 грудня, російські окупаційні війська обстріляли одну з шахт державного підприємства "Торецьквугілля" в Донецькій області. Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

"Росіяни продовжують енергетичний терор. Після 16-ї години 7 грудня було завдано ракетного удару по одній із шахт ДП "Торецьквугілля". Поранення отримав 32-річний працівник, його доставлено до лікарні", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу було суттєво пошкоджено обладнання. Роботу шахти зупинено.

Відео дня

У Міненерго наголосили, що на момент удару у шахті перебували 6 осіб. Усі вже виведені на поверхню.

"Шахта знеструмлена. Тривають обстеження для уточнення обсягів пошкоджень", – додали в міністерстві.

Обстріли українських міст

На Херсонщині російські окупанти обстріляли село Тягинка. Четверо осіб зазнали поранень. Голова Херсонської обласної адміністрації Олександр Прокудін зазначив, що 67-річного чоловіка у тяжкому стані доставили до лікарні. За його життя борються медики.

Вночі 7 грудня росіяни вчергове атакували Україну дронами. Було завдано удару портовій морській інфраструктурі на Одещині. Внаслідок атаки загинув 56-річний водій вантажного автомобіля – громадянин України.

Вас також можуть зацікавити новини: