Росіяни готуються до бойових дій поруч з найбільшим ядерним об'єктом Європи.

Російські окупанти 24 червня зміцнювали окопи поруч із захопленою Запорізькою АЕС, зокрема, звели фортифікаційні споруди.

Про це повідомило ДП "НАЕК "Енергоатом" в телеграм-каналі.

"Крім того, поруч із селищем Мічурина помічено РСЗВ. Вони цілком серйозно готуються до бойових дій поруч з найбільшим ядерним об'єктом Європи", - зазначили в компанії.

Як відомо, Запорізьку АЕС з 4 березня контролюють російські загарбники. Також під окупантами місто-супутник АЕС – Енергодар.

На початку червня стало відомо, що російські окупанти активно готують візит Гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі на Запорізьку АЕС.

Тоді у "Енергоатомі" нагадали, що ніхто з України не запрошував місію МАГАТЕ на ЗАЕС, додавши, що невідомо, як вона планує потрапити на станцію.

"Приїхати на ЗАЕС через Росію і потім Крим або інші тимчасово окуповані українські території під охороною російських військових без волі України?! Це означало б – ігнорувати міжнародне право, таки втрутитись у політичні питання, але – на боці Росії", - наголошували в компанії.

Там також зазначали, що єдиний спосіб прискорити візит експертів МАГАТЕ на станцію - наполеглива позиція МАГАТЕ щодо виведення російських військ, танків, іншої важкої техніки та вивезення зброї й боєприпасів із території ЗАЕС.

7 червня стало відомо, Україна відмовила гендиректору МАГАТЕ у візиті на окуповану росіянами Запорізьку АЕС до її звільнення.

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