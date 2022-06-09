Російські окупанти активно готують візит Гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі на Запорізьку АЕС.
Про це пише НАЕК "Енергоатом" у Telegram.
"З цього приводу вони – військові разом із представниками Росатома – проводять спеціальні наради та навіть спілкуються з МАГАТЕ щодо організації приїзду місії агентства", - йдеться в повідомленні.
У Енергоатомі нагадали, що ніхто з України не запрошував місію МАГАТЕ на ЗАЕС, додавши, що невідомо, як вона планує потрапити на станцію.
"Приїхати на ЗАЕС через Росію і потім Крим або інші тимчасово окуповані українські території під охороною російських військових без волі України?! Це означало б – ігнорувати міжнародне право, таки втрутитись у політичні питання, але – на боці Росії", підкресилили у компанії.
Окрім цього, "Енергоатом" зазначив, що єдиний спосіб прискорити візит експертів МАГАТЕ на станцію задля підтвердження її безпечного стану й оцінки шкоди - це чітка й наполеглива позиція МАГАТЕ щодо виведення російських військ, танків, іншої важкої техніки та вивезення зброї й боєприпасів із території ЗАЕС.
"Водночас чітка й наполеглива позиція МАГАТЕ щодо виведення російських військ, танків, іншої важкої техніки та вивезення зброї й боєприпасів із території ЗАЕС, політика тиску на росію з вимогою звільнення від загарбників території української атомної станції та передача контролю над ЗАЕС українській стороні – це єдиний спосіб прискорити візит експертів МАГАТЕ на станцію задля підтвердження її безпечного стану й оцінки шкоди, заподіяної злочинними діями окупантів, як це вже було зроблено на ЧАЕС", - додали у компанії.
Як відомо, Запорізьку АЕС з 4 березня контролюють російські загарбники. Також під окупантами місто-супутник АЕС – Енергодар.
7 червня Україна відмовила гендиректору МАГАТЕ у візиті на окуповану росіянами Запорізьку АЕС до її звільнення.