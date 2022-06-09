У Енергоатомі нагадали, що ніхто з України не запрошував місію МАГАТЕ на ЗАЕС, та зазначили, що невідомо як вона планує потрапити на станцію.

Російські окупанти активно готують візит Гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі на Запорізьку АЕС.

Про це пише НАЕК "Енергоатом" у Telegram.

"З цього приводу вони – військові разом із представниками Росатома – проводять спеціальні наради та навіть спілкуються з МАГАТЕ щодо організації приїзду місії агентства", - йдеться в повідомленні.

У Енергоатомі нагадали, що ніхто з України не запрошував місію МАГАТЕ на ЗАЕС, додавши, що невідомо, як вона планує потрапити на станцію.

"Приїхати на ЗАЕС через Росію і потім Крим або інші тимчасово окуповані українські території під охороною російських військових без волі України?! Це означало б – ігнорувати міжнародне право, таки втрутитись у політичні питання, але – на боці Росії", підкресилили у компанії.

Окрім цього, "Енергоатом" зазначив, що єдиний спосіб прискорити візит експертів МАГАТЕ на станцію задля підтвердження її безпечного стану й оцінки шкоди - це чітка й наполеглива позиція МАГАТЕ щодо виведення російських військ, танків, іншої важкої техніки та вивезення зброї й боєприпасів із території ЗАЕС.

"Водночас чітка й наполеглива позиція МАГАТЕ щодо виведення російських військ, танків, іншої важкої техніки та вивезення зброї й боєприпасів із території ЗАЕС, політика тиску на росію з вимогою звільнення від загарбників території української атомної станції та передача контролю над ЗАЕС українській стороні – це єдиний спосіб прискорити візит експертів МАГАТЕ на станцію задля підтвердження її безпечного стану й оцінки шкоди, заподіяної злочинними діями окупантів, як це вже було зроблено на ЧАЕС", - додали у компанії.

Як відомо, Запорізьку АЕС з 4 березня контролюють російські загарбники. Також під окупантами місто-супутник АЕС – Енергодар.

7 червня Україна відмовила гендиректору МАГАТЕ у візиті на окуповану росіянами Запорізьку АЕС до її звільнення.

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