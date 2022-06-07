Російська сторона за попередньою згодою з МАГАТЕ подбала про те, щоб агентство "втратило контроль" над передачею даних, а отже гендиректор МАГАТЕ мав би привід приїхати на станцію.

Україна відмовила генеральному директору Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) Рафаелю Маріано Гроссі у візиті на окуповану російськими військами Запорізьку АЕС до моменту її звільнення.

Про це повідомила НАЕК "Енергоатом".

"Українська сторона не запрошувала Гроссі відвідати ЗАЕС і раніше вже відмовляла йому в такому візиті, наголосивши, що візит на станцію стане можливим лише тоді, коли нашій країні повернуть контроль над нею", – йдеться в повідомленні.

В "Енергоатомі" пояснили, що вчора Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що вони готують експертну місію на Запорізьку АЕС. Бо найбільша атомна електростанція Європи припинила онлайнову передачу даних до МАГАТЕ про стан справ із ядерними матеріалами.

"Це повідомлення від очільника МАГАТЕ ми розглядаємо як чергову спробу будь-яким шляхом потрапити на ЗАЕС, щоб легітимізувати там перебування окупантів і по суті схвалити всі їхні дії. Насправді "втрата зв’язку" ЗАЕС із МАГАТЕ спричинена діями російських окупантів, які відключили в Енергодарі український оператор Водафон. А з Водафоном у МАГАТЕ контракт на передачу даних. Всі точки збору цих даних і сервери, які перебували під контролем Агентства, – закриті й опечатані. Інформація накопичується на сервері та буде передана, коли Водафон буде увімкнуто", - пояснили у відомстві.

Тож схоже на те, що саме російська сторона за попередньою згодою з МАГАТЕ подбала про те, щоб Агентство "втратило контроль", не маючи доступу до зазначеної інформації, а отже гендиректор МАГАТЕ мав би привід приїхати на станцію.

В "Енергоатомі" нагадали, що в керівництві МАГАТЕ майже чверть – близько 100 осіб – росіяни. І навіть заступник самого Гроссі – керівник Департаменту ядерної енергії Михаіл Чудаков – також є громадянином РФ.

"Попередні візити пана Гроссі в Україну не принесли жодної користі. А на зворотному шляху після відвідин Південноукраїнської АЕС він поїхав на зустріч із керівником Росатома, і вони разом "звітували" світові, як все на Запорізькій станції добре", - підсумували у відомстві.

Раніше в ГУР МОУ заявили, що на Запорізькій АЕС склалася критична ситуація щодо забезпечення стабільної та безпечної роботи станції, оскільки на підприємстві практично немає запчастин і витратних матеріалів.

За даними ГУР, керівництвом РФ вивчається можливість приєднання станції до енергосистеми РФ. Втім, з технічних причин це поки технічно неможливо.

3 червня Міністерство закордонних справ України закликало Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) та організацію Об'єднаних Націй подвоїти зусилля для якнайшвидшого звільнення Запорізької АЕС від окупантів.

Вас також можуть зацікавити новини: