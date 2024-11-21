Ворог посилює тиск на посадки, що на північ та південь від Дальнього, продовжуючи рухатися в бік Успенівки.

Росіяни окупували населений пункт Дальнє на Донеччині, який знаходиться неподалік Курахового.

Таку інформацію оприлюднив проєкт DeepState. "Динаміка боїв за село, на жаль, останні дні була не на нашу користь. Виродки вже підняли ганчірки в селі, фіксується перебування ворога у всіх куточках селах", - зазнають аналітики проєкту.

Крім того, противник посилює тиск на посадки, що на північ та південь від Дальнього, продовжуючи рухатися в бік Успенівки, додають у DeepState.

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Ситуація на Донбасі

Тиждень тому військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов заявив, що в районі Дальнього найпроблемніша ділянка фронту на півдні Донеччини. За його словами, росіяни розсікають угруповання сил ЗСУ там навпіл і загроза створюється одразу на два напрямки – на північ загроза для Курахового, а на південь загроза нашим військам, які опинились "в кишені Антонівка-Катеринівка-Єлизаветівка". Він висловив сподівання, що відвід наших військ з цієї "кишені" вже почався, щоб не допустити їх оточення.

Експерти та військові пояснюють, що захоплення ворогом курахівського плацдарму допоможе окупантам розпочати масований наступ безпосередньо на Покровськ.

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