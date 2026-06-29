Росіяни отримали дедлайн щодо захоплення Гуляйполя: у ЗСУ розкрили плани ворога

Окупанти мінують шляхи, щоб завадити евакуації українських військових, повідомив Волошин.

У районі Гуляйполя в Запорізькій області тривають запеклі бої – росіяни мають завдання до кінця червня остаточно захопити цей населений пункт. Про це УНІАН розповів речник Сил оборони Півдня, полковник ЗСУ Владислав Волошин. Наразі за населений пункт тривають запеклі бої.

Водночас, додав військовий, станом на зараз на околицях Гуляйполя є українські позиції, й росіяни намагаються відрізати логістику до цих бойових порядків ЗСУ, завадити ротації, за потреби – евакуації тощо.

"Можливо, нам доведеться здійснити перегрупування, щоб військові, які там перебувають, не опинилися в оточенні", - припустив речник.

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Також ворог намагається дистанційно замінувати всі шляхи, що ведуть до певних позицій у районі Гуляйполя тощо.

"На Гуляйпільському напрямку ситуація доволі складна, бо противник продовжує свої активності. Хоча минулого тижня активність його штурмових дій зменшилась приблизно на 15%, все одно на цьому напрямку ми фіксуємо 25-30 бойових зіткнень. Найактивніше ворог продовжує тиснути на двох ділянках. Зокрема, на північ від Гуляйполя – Добропілля. За минулу добу тут зафіксовано понад 10 ворожих штурмів", - сказав Волошин.

Крім того, додав військовий, окупанти дуже активно намагаються захопити Воздвижівку, просуватися у бік річки Верхня Терса.

Інша ділянка фронту – південний захід від Гуляйполя, де розташовані населені пункти Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне.

"Тут ворог рветься у бік Новоселівки. Щодня ми фіксуємо тут близько десятка бойових зіткнень. Дуже активно противник останнім часом діє, тому що йому поставленні завдання до кінця місяця захопити Гуляйполе, а також – протягом наступного місяця захопити Покровське й вийти до рубежів уздовж річки Гайчур. І також створити умови для подальших наступальних дій у напрямку Вільнянська й Павлограда", - розповів Волошин.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку

Нагадаємо, росіяни на Гуляйпільський напрямок перекидають нові частини і підрозділи, які кидають у штурми. Йшлося про те, що ворог постійно нарощує свою штурмову активність. Щодня фіксувалось близько 40. Напружені ділянки були в районі населених пунктів Чарівне, Залізничне і Гуляйпільське, де противник намагався рухатися у напрямку села Омельник.

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