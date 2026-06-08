Окупанти завели нові підрозділи для штурмів на одному з напрямків, - Волошин

Водночас, Сили оборони України стримують російських загарбників і не дають ворогу просуватися.

Російські окупанти з метою намагання просуватися на Гуляйпільському напрямку перекинули нові частини і підрозділи, які кидають у штурм. Про це речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомив в етері телеканалу Суспільне.

"Ми вже протягом десь півтора тижня фіксуємо постійно, день за днем, як ворог нарощує свою штурмову активність. І вже зараз близько чотирьох десятків боєзіткнень за добу. Тобто, ворог намагається просунутися. Він змінив там своє угрупування, яке проводить штурмові дії. Туди зайшли нові частини і підрозділи", - відзначив Волошин.

У цьому зв’язку, він відзначає напружену ситуацію на двох ділянках фронту. Зокрема, одна з них – це на південний захід від Гуляйполя, де розташовані населені пункти Чарівне, Залізничне і Гуляйпільське. "Там противник намагається рухатись у напрямку села Омельник".

Відео дня

Ще одна ділянка – на північ від Гуляйполя, де розташовані населені пункти Добропілля, Варварівка, Прилуки. "Там ворог намагається просуватись в напрямку Тернуватого, Косівцевого, Різдвянки. Там тривають найбільші, найзапекліші бої. Проте, Сили оборони України стримують ворога і фактично просувань ворог там немає", - наголосив Волошин.

Загальна ситуація на півдні

"Ситуація на півдні залишається доволі складна і напружена. Проте, якихось різких змін в обстановці ми не спостерігаємо. Сили оборони України відбивають усі ворожі атаки. Однак, ворог не зменшує кількості ні штурмових дій, ні обстрілів, ні ударів дронами", - відзначив Волошин.

За його словами, за минулий тиждень зафіксовано більше 330 бойових зіткнень.

Разом з тим, російські окупанти збільшили кількість застосувань FPV-дронів, дронів-камікадзе.

"Ми щодня фіксуємо більше 2 тисяч ударів такими дронами. Кожна третина з цих дронів – це баражуючі боєприпаси типу "Ланцет" і БПЛА літакового типу "Молнія", - сказав речник.

За минулий тиждень зафіксовано 14 тисяч 200 ударів такими дронами. Він зазначив, що це доволі велика кількість. Саме на півдні спостерігається найвища активність застосування ворогом дронів, і зокрема, на Придніпровському напрямку.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, Сили оборони з кінця січня проводять контратакувальні дії на півдні і досягають успіхів.

За підсумками травня Сили оборони України продовжували зберігати ініціативу на окремих ділянках фронту та звільнили більше території, ніж змогла захопити Росія.

Вас також можуть зацікавити новини: