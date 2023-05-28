Останніми днями російські атаки в районі Авдіївки-Донецька зменшилися, що може бути пов’язано з перекиданням бойовиків "ДНР" до Бахмута.

Найманці ПВК "Вагнера" відступають з міста Бахмут, щоб відновитися та перегрупуватися в тилу, оскільки російські наступальні операції в місті та навколо нього зменшуються.

Про це повідомляється в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). За повідомленнями українських військових, наступальні дії різко скоротилися до двох бойових дій на бахмутському напрямку.

У Міноборони України зазначили, что українські війська займають домінуючі позиції на висотах на північ і південь від Бахмута, а українські сили припинили бойові дії 26 і 27 травня для виконання інших невизначених завдань. Українські сили продовжують контролювати позиції на південно-західній околиці міста Бахмут. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що найманці ПВК "Вагнера" ​​відходять з міста Бахмут і "перегруповуються ще в трьох місцях". А Пригожин повторив, що його бойовики продовжували відступати з Бахмута 27 травня.

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"Заяви Пригожина, імовірно, правдиві, враховуючи зменшення наступальних можливостей Росії навколо Бахмута та заяви України щодо ситуації в Бахмуті", - зазначили в ISW.

Тим часом аналітики зазначають, що на заміну "вагнерівцям" російське військове командування перекидає в Бахмут бойовиків "ДНР".

"Перекидання Росією підрозділів "ДНР" до Бахмута може знизити темпи наступальних дій РФ на лінії Авдіївка - Донецьк", - зазначають в ISW.

Раніше експерти Інституту оцінювали, що російське військове командування активно спрямувало різні елементи "ДНР" на лінію фронту Авдіївка-Донецьк. Зазначається, що останніми днями російські атаки в районі міста Авдіївка-Донецьк, схоже, зменшилися, що може бути пов’язано з перекиданням бойовиків "ДНР" до Бахмута.

"Можливо, російське військове командування перекидає підрозділи "ДНР", які діють у добре оборонюваному районі міста Авдіївка-Донецьк, щоб уникнути уразливості інших напрямків або забезпечити швидке підкріплення міста Бахмут", - вважають аналітики.

Війна в Україні - ситуація в Бахмуті

Як повідомляв УНІАН, на Бахмутському напрямку стостерігалося зниження наступальної активності окупантів. 26 і 27 травня там не було активних боїв. Натомість ворог активно обстрілює околиці міста та підступи до нього.

27 травня розвідка Британії повідомила, що Євген Пригожин почав виводити "вагнерівців" із Бахмута для подальшої передачі позицій російській армії. Розвідники припускають, що ця ротація проходитиме в кілька етапів.

Тим часом, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов наголосив, що "вагнерівці" йдуть з Бахмута, але не з фронту. За його словами, бойовики Пригожина зосередяться на інших ділянках на передовій.

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